Fahrer (44) betrunken: Klein-Lkw außer Kontrolle

Gefährliche Szenen spielten sich am Dienstagabend im Tiroler Wattens ab: Der Lenker eines Klein-Lkw (44) verlor die Kontrolle über das Gefährt, kam auf die Gegenfahrbahn und krachte letztlich gegen eine Straßenlaterne. Glücklicherweise wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer verletzt. Brisant: Der Fahrer war betrunken!
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 19 Uhr. Der 44-jährige Einheimische fuhr laut Polizei mit dem Klein-Lkw von der A12 Inntalautobahn kommend in die Wattener Bahnhofstraße, wo er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen eine Straßenlaterne stieß.
Ein Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.
Glück im Unglück: Andere Verkehrsteilnehmer wurden vom Klein-Lkw nicht erfasst! Auf den 44-jährigen Lenker wartet jetzt aber jede Menge Ärger. „Ein Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Der 44-Jährige sei mit der Rettung zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Hall eingeliefert worden. Am Fahrzeug und der Laterne entstand erheblicher Sachschaden.
