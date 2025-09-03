Fahrer (44) betrunken: Klein-Lkw außer Kontrolle

Gefährliche Szenen spielten sich am Dienstagabend im Tiroler Wattens ab: Der Lenker eines Klein-Lkw (44) verlor die Kontrolle über das Gefährt, kam auf die Gegenfahrbahn und krachte letztlich gegen eine Straßenlaterne. Glücklicherweise wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer verletzt. Brisant: Der Fahrer war betrunken!