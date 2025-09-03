Große Mehrheit der Autofahrer parkt weiter gratis

Durch Wegfall der Dauerparker mehr Kundenparkplätze

Ein durchaus positiver Effekt sei jetzt, dass Besucher schneller einen Parkplatz finden als früher, weil die Dauerparker vom Areal weitgehend verschwunden sind. Zur Erinnerung: Hauptgrund für die Einführung der Parkgebühren waren Pendler, die das Areal immer öfter als Dauerparkplatz verwendeten, um mit der Badner Bahn nach Wien oder zu Fuß zu den umliegenden Firmen zu gelangen.