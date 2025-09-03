Vorteilswelt
Erste Bilanz bei SCS

Große Mehrheit der Autofahrer parkt weiter gratis

Niederösterreich
03.09.2025 15:00
Ab der 5. Stunde zahlt man in der Westfield Shopping City Süd 2,50 Euro pro Stunde fürs Parken.
Ab der 5. Stunde zahlt man in der Westfield Shopping City Süd 2,50 Euro pro Stunde fürs Parken.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Seit 14. April muss man am Parkplatz des Westfield Shopping Centers ab der fünften Stunde Parkgebühr bezahlen. Erste Bilanz: die durchschnittliche Parkdauer der Kunden beträgt nach wie vor etwa 2 1/2 Stunden. 

0 Kommentare

Seit fast fünf Monaten bereits gilt die neue Gebührenregelung am Parkplatz der Westfield Shopping City Süd. Omnipräsente Hinweisschilder am Parkplatz, am und im Einkaufszentrum weisen darauf hin, dass Kunden, die länger als vier Stunden parken möchten, nun zur Kassa gebeten werden.

Nun wurde vom Management eine positive Bilanz gezogen. „Laut Erhebungen der letzten drei Monate standen 95 Prozent aller Fahrzeuge kürzer als vier Stunden“, so Westfield General Manager Zsolt Juhasz. Was bedeutet, die meisten Kunden parken somit auch weiterhin gratis.

Durch Wegfall der Dauerparker mehr Kundenparkplätze
Ein durchaus positiver Effekt sei jetzt, dass Besucher schneller einen Parkplatz finden als früher, weil die Dauerparker vom Areal weitgehend verschwunden sind. Zur Erinnerung: Hauptgrund für die Einführung der Parkgebühren waren Pendler, die das Areal immer öfter als Dauerparkplatz verwendeten, um mit der Badner Bahn nach Wien oder zu Fuß zu den umliegenden Firmen zu gelangen.

Bis Mitte August zeigte man sich auch noch kulant, bei Strafen für Autofahrer, die ohne zu bezahlen den Parkplatz wieder verlassen hatten. Jetzt heißt es jedoch: Autokennzeichen merken und nach einem mehr als vierstündigen Shopping-Vergnügen am Kassenautomat bezahlen. 

Niederösterreich

