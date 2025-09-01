Zwei Buben auf einem E-Bike fuhren Mädchen nieder

Drei teils Schwerverletzte

„Es kam zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Mädchen, das gerade die Fahrbahn betreten hatte“, heißt es vonseiten der Ermittler. Durch die Kollision erlitt das Mädchen erhebliche Verletzungen. Noch schlimmer erwischte es aber die Burschen, die laut Polizei schwer verletzt wurden.