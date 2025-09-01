Zwei Buben auf einem E-Bike fuhren Mädchen nieder

Fataler Unfall am späten Sonntagnachmittag in Osttirol: Zwei Burschen im Alter von 15 und elf Jahren, die mit einem (!) E-Bike unterwegs waren, fuhren ein 15-jähriges Mädchen regelrecht über den Haufen. Die Buben erlitten schwere, die Jugendliche erhebliche Verletzungen.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall im Osttiroler Anras. Kurz nach 17 Uhr fuhr ein 15-jähriger einheimischer Jugendlicher mit einem E-Bike, auf dem laut Polizei noch ein Elfjähriger gesessen sei, auf einer Gemeindestraße, als es plötzlich krachte!
Drei teils Schwerverletzte
„Es kam zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Mädchen, das gerade die Fahrbahn betreten hatte“, heißt es vonseiten der Ermittler. Durch die Kollision erlitt das Mädchen erhebliche Verletzungen. Noch schlimmer erwischte es aber die Burschen, die laut Polizei schwer verletzt wurden.
Mit Rettung ins Spital
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden die Verletzten mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
