Fahrgäste-Lob: St.Pölten ist zweitbester Bahnhof

Beim jährlichen VCÖ-Bahnhof-Test bewerten Fahrgäste alle österreichischen Bahnhöfe nach Kriterien wie Sauberkeit oder Barrierefreiheit. In Niederösterreich steigen die Fahrgäste vor allem in zwei Städten gerne in die Öffis.
St. Pölten fährt bei der jährlichen Befragung des VCÖ zur Bahnhof-Beliebtheit in diesem Jahr die „Silber“-Medaille ein. Das ergab die Befragung mit 14.400 Fahrgästen, die sowohl direkt in den Zügen als auch online stattfand. Wichtig sind dabei Kriterien wie Erreichbarkeit, Sauberkeit und Barrierefreiheit. Den Fahrgästen gefällt in St.Pölten vor allem wie gut der Bahnhof mit anderen Öffis, zu Fuß und mit Fahrrad zu erreichen ist. Zu verbessern sei in der Bahnstation lediglich die Sauberkeit in den WCs. Auch die Barrierefreiheit in der Bahnstation wird positiv bewertet. Niederösterreich habe aber somit, der Gesamtberwertung zufolge, den zweitbesten Bahnhof von allen Landeshauptstädten. Auf Platz eins landet der Westbahnhof in Wien.
Auch Baden auf „Erfolgsschiene“
In der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte sticht der Bahnhof Baden mit dem österreichweit vierten Rang hervor. Aber auch Bruck and der Leitha und Tulln sind unter den Top 15 Bahnstationen außerhalb der Städte zu finden. Bei den kleineren Bahnhöfen kommen jene in Spitz an der Donau, Hofstetten-Grünau, Laubenbachmühle, Retz und Wolkersdorf bei den Fahrgästen sehr gut an.
Niederösterreichs Bahnhöfe halten damit ihren Ruf aus dem Vorjahr aufrecht. Der Bahnhof in Baden wurde auch 2024 in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte am besten bewertet, und St. Pölten gewann ebenfalls Platz zwei in der Städte-Kategorie. „Bahnhofe sollen ein Ort sein, an dem Fahrgäste gerne ankommen und verweilen, die gut erreichbar sind und, wo viele ankommen und wegfahren“, sagt dazu VCÖ-Experte Michael Schwendinger.
Kommentare
