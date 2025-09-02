Fahrgäste-Lob: St.Pölten ist zweitbester Bahnhof

St. Pölten fährt bei der jährlichen Befragung des VCÖ zur Bahnhof-Beliebtheit in diesem Jahr die „Silber“-Medaille ein. Das ergab die Befragung mit 14.400 Fahrgästen, die sowohl direkt in den Zügen als auch online stattfand. Wichtig sind dabei Kriterien wie Erreichbarkeit, Sauberkeit und Barrierefreiheit. Den Fahrgästen gefällt in St.Pölten vor allem wie gut der Bahnhof mit anderen Öffis, zu Fuß und mit Fahrrad zu erreichen ist. Zu verbessern sei in der Bahnstation lediglich die Sauberkeit in den WCs. Auch die Barrierefreiheit in der Bahnstation wird positiv bewertet. Niederösterreich habe aber somit, der Gesamtberwertung zufolge, den zweitbesten Bahnhof von allen Landeshauptstädten. Auf Platz eins landet der Westbahnhof in Wien.