Zu schnell dran: Biker muss Führerschein abgeben

Am Sonntag konnte die Polizei einen Raser aus dem Verkehr ziehen: Ein 42-jähriger Motorradfahrer fuhr knapp 70 km/h zu schnell. Er musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.
Am Sonntagnachmittag führte eine Polizeistreife Geschwindigkeitsmessungen entlang der L301 bei Söding-St. Johann (Bezirk Voitsberg) durch. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Graz mit einer Geschwindigkeit von 148 km/h gemessen.
In diesem Bereich gilt eine durch Verkehrszeichen kundgemachte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Nach einer kurzen Nachfahrt konnte der Biker angehalten werden. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
