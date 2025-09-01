Keine Post, dafür zerfetzte Pakete in Traiskirchen

Paket lag zerrissen in der Abholstation

Nach eigener Recherche fand sie heraus, dass es bereits auf einer Abholstation hinterlegt war, obwohl sie den ganzen Tag zu Hause war. „Zusätzlich war es dann auch noch zerrissen und die Ware lag lose im Abholkasten“, ärgert sie sich. Auch von den Nachbarn rund um die Finkengasse hört sie von ähnlichen Problemen. Beschwerden bei der Post brachten bisher keine Änderung.