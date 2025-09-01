Zisterzienser-Stift setzt auf die „Kraft von oben“

Ein strahlender Sommerhimmel, glänzende Paneele, geweihte Hände: In Lehenrotte hat das Zisterzienserstift Lilienfeld seine neue Photovoltaikanlage eröffnet – ein stiller, aber kraftvoller Moment, in dem Technik und Schöpfung sich begegnen! Es war in der Tat ein Fest, das den Himmel berührte. Dort, wo die Hänge des Traisentals sanft ansteigen und das Licht besonders klar durch die Wolken bricht, eröffnete das Stift Lilienfeld jetzt seine neue Photovoltaikanlage eröffnet – und damit nicht nur einen Schritt in die Energiezukunft gesetzt, sondern auch einen Akt tiefer Verbundenheit mit der Schöpfung gefeiert.