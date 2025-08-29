Grazer stahl Räder im Wert von über 30.000 Euro

Ermittlungserfolg der steirischen Polizei: Die Beamten nahmen einen 27-jährigen Grazer fest, der in den letzten Monaten im großen Stil Fahrräder und E-Scooter gestohlen haben soll. Der Gesamtschaden dürfe mehr als 30.000 Euro ausmachen.
Auf die Schliche kamen die Beamten dem Mann durch Zufall: Im Rahmen einer fremdenrechtlichen Kontrolle im obersteirischen St. Michael stellen Polizisten vier Fahrräder fest, die in Salzburg und Graz als gestohlen gemeldet waren. Der syrische Staatsbürger gab an, die Räder in einem Geschäft (Handy-Shop) in Graz gekauft zu haben.
Die Außenstelle des Landeskriminalamts in Niklasdorf übernahm infolge die Ermittlungen. Dabei kamen die Beamten einem 27-jährigen Österreicher auf die Schliche. Der mehrfach Vorbestrafte steht in Verdacht, seit Anfang Juni teil hochpreisige Fahrräder gestohlen und teilweise weiterverkauft zu haben. An der Wohnadresse des Grazers wurde drei E-Bikes mit einem Wert von rund 13.000 Euro sichergestellt – der Mann wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.
Bei der Einvernahme legte er ein umfassendes Geständnis ab. Er gab zu, in den letzten Monaten über 30 Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter von öffentlichen Orten und teilweise aus Kellerabteilen in Graz gestohlen zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen, insgesamt dürfte sich der Schaden laut Polizei auf über 30.000 Euro belaufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.