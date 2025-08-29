Grazer stahl Räder im Wert von über 30.000 Euro

Bei der Einvernahme legte er ein umfassendes Geständnis ab. Er gab zu, in den letzten Monaten über 30 Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter von öffentlichen Orten und teilweise aus Kellerabteilen in Graz gestohlen zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen, insgesamt dürfte sich der Schaden laut Polizei auf über 30.000 Euro belaufen.