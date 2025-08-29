Grünes Tannenwunder erblüht im weiten Land

Es ist ein stilles Schauspiel, das sich derzeit hoch oben in den Baumwipfeln abspielt – und doch eines, das über die Zukunft unserer Wälder entscheidet. Denn, wenn die alten Tannen im Waldviertel – wie jetzt in diesen Spätsommertagen – ihre stattlichen Zapfen tragen, schwer wie Kronjuwelen, dann ist wieder Vollmastjahr. Ein seltenes Ereignis, das grüne Hoffnung sät – buchstäblich. Die Tanne (Abies alba), einst Königin der heimischen Wälder mit einem stolzen Anteil von bis zu 30 Prozent, ist heute fast verschwunden. Gerade einmal zwei bis vier Prozent machen die robusten Tiefwurzler noch aus, berichtet Gerhard Blabensteiner, beherzter Obmann des Vereins zur Förderung des Waldes aus Schönbach im Bezirk Zwettl, mit spürbarem Bedauern.