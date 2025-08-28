Vorteilswelt
Enormer Schaden

Statt Gewinn tappte Opfer (62) in Online-Falle

Tirol
28.08.2025 19:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)

Wieder einmal schlugen Online-Betrüger zu. Dieses Mal wurde ein 62-Jähriger aus Innsbruck Opfer von bislang unbekannten Tätern. Er überwies den Ganoven Geld, via Fernzugriff über seinen Computer holten sich die Täter noch mehr.

Der 62-Jährige wurde bei einer Internetanzeige auf ein Gewinnversprechen durch Kryptowährung aufmerksam. Der Mann kontaktierte daraufhin die bislang unbekannten Täter und wurde verleitet, mehrere Hundert Euro von seiner Kreditkarte zu überweisen.

Fernzugriff auf Computer und Bankkonto
Im guten Glauben, den Betrag wieder zu erhalten, gewährte der Mann den Tätern Fernzugriff auf seinen Computer und sein Bankkonto. Diese legten ein Kryptowährungskonto an und überwiesen dorthin mehrere Tranchen an Geld.

Dabei entstand dem Opfer ein Schaden von Zehntausenden Euro. Die Ermittlungen durch die Polizei sind im Gange.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Tirol

