Unfälle mit Blackout, Bremsversagen, Überschlag

Gleich mehrere schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwoch in der Steiermark: So überschlug sich in St. Marein-Feistritz ein Auto direkt neben der Schnellstraße. In Büchl bei Weiz stürzte eine Frau mit dem Auto zehn Meter eine Böschung hinunter. Und bei Frohnleiten dürfte ein Blackout eine Frontalkollision ausgelöst haben.
Die Landesstraße 518 führt in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal) teils direkt neben der S36 entlang. Genau hier verlor Mittwochabend ein Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und landete am Dach liegend am Grünstreifen zwischen den beiden Straßen.
Die Feuerwehren Kobenz, Feistritz, Knittelfeld sowie St. Marein bei Knittelfeld rückten mit 48 Einsatzkräften aus. Der Fahrer konnte sein Auto aber eigenständig verlassen und wurde vom Roten Kreuz betreut. Die Feuerwehren stellten laut Einsatzleiter Hartmut Richter das Auto wieder auf die Räder und reinigten die Unfallstelle.
Blackout vor Frontalkollision
Bereits am Nachmittag gegen 15 Uhr kollidierten in Gschwendt (Bezirk Graz-Umgebung) zwei Autos frontal – und das auf einem geraden Abschnitt der B72. Die beiden Pkw wurden laut Polizei völlig zerstört, die Lenker (48 und 42 Jahre alt) verletzt in Spitäler gebracht. Einer der beiden gab an, ein Blackout gehabt zu haben.
Motor starb ab, Bremsen versagten
Gegen 16 Uhr starb einer 78-jährigen Autofahrerin in Büchl bei Weiz auf einem steileren Abschnitt des Kalvarienbergwegs der Motor ab. Da auch die Bremsen versagten, rollte das Fahrzeug rückwärts eine Böschung hinab, überschlug sich und landete am Dach. Nachbarn hörten den Lärm und alarmierten die Polizei. Die verletzte Lenkerin konnte sich aber selbst aus dem Wagen befreien, sie kam in das LKH Weiz.
