Unfälle mit Blackout, Bremsversagen, Überschlag

Motor starb ab, Bremsen versagten

Gegen 16 Uhr starb einer 78-jährigen Autofahrerin in Büchl bei Weiz auf einem steileren Abschnitt des Kalvarienbergwegs der Motor ab. Da auch die Bremsen versagten, rollte das Fahrzeug rückwärts eine Böschung hinab, überschlug sich und landete am Dach. Nachbarn hörten den Lärm und alarmierten die Polizei. Die verletzte Lenkerin konnte sich aber selbst aus dem Wagen befreien, sie kam in das LKH Weiz.