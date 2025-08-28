Die Steiermark ist reich an verborgenen Schätzen

Hölzerner Türke mit Säbel

Ein wenig bedrohlich beugt sich der hölzerne Türke mit seinem Säbel in der Grazer Sporgasse am Palais Saurau über die flanierenden Menschen. Rätselhaft ist seine Herkunft. Die bekannteste Sage geht ins Jahr 1532 zurück. Damals soll Sultan Suleiman I. im Zuge der Belagerung durch das osmanische Heer im Palais Saurau beim Essen gesessen sein, als ein Kanonier vom Schloßberg aus eine Kugel abfeuerte, welche seinen Braten am Tisch traf und diesen aus dem Fenster schleuderte. Ein Offizier wollte das Festmahl retten, sprang nach – und blieb im Fenster stecken.