„Landwirt zu sein, ist der schönste Job der Welt!“

Regionaler Familienbetrieb

Dass das alles funktioniert, hat viel mit Teamarbeit zu tun. „Wir schaffen das nur gemeinsam – mit Sabine, meinen Eltern und im Sommer mit Praktikanten“, schildert Mayer. Der Druck – vor allem im Erdäpfelbereich – ist enorm. „Bei 18 Cent pro Kilogramm ist das nicht mehr kostendeckend“, rechnet der Landwirt vor. „Dünger, Reparaturen, Pflanzenschutz – alles ist teurer geworden, während Ausgleichszahlungen und Erzeugerpreise sinken.“ Trotzdem will Mayer weiter investieren, denn „Landwirt zu sein, gehört für mich einfach zu den schönsten Berufen der Welt“.