Persönliche Archive voller politischer Konflikte

Die Arbeiten von Milica Tomić erfordern stets einen zweiten Blick, erst dann können sie ihre große Kraft entfalten. Im Kunsthaus haben ihr dessen Chefin Andreja Hribernik und Kuratorin Irena Borić eine umfangreiche Werkschau ausgerichtet, die nicht nur die Arbeitsweise der Künstlerin, die seit 2014 Chefin des Instituts für zeitgenössische Kunst an der TU Graz ist, vorstellt, sondern die Besucher überzeugend dazu einlädt, sich auf diese Sichtweise einzulassen. Denn Milica Tomić zeigt keine Ausstellung im herkömmlichen Sinn.