Baum ragte in Radweg: Seniorinnen schwer gestürzt

Auf dem Inntalradweg in Roppen im Tiroler Bezirk Imst kamen am Montag gleich zwei Seniorinnen (70 und 83) mit ihren Fahrrädern zu Sturz. Grund dafür war ein Baum, dem die Damen ausweichen mussten. Beide Frauen wurden verletzt ins Spital gebracht.
Ereignet haben sich die beiden Unfälle binnen einer halben Stunde. Um 14.30 Uhr bzw. um 15 Uhr fuhren die 70-Jährige und die 83-Jährige den Inntalradweg im Bereich des Gewerbegebiets „Tschirgant“ mit dem Fahrrad entlang.
„Beide Frauen kamen zu Sturz, als sie einem in den Radweg ragenden Baum ausweichen wollten“, heißt es von der Polizei.
Baum mittlerweile entfernt
Die Seniorinnen zogen sich bei den Stürzen schwere Verletzungen zu. Sie wurden in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. „Nach einer Meldung wurde der Baum von der Baumeisterei entfernt.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.