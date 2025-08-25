„Müssen passende Antwort auf das 0:5 geben!“

Der Sturm-Trainer und sein Betreuerstab mussten nach der deftigen Pleite gegen die Wikinger die Mannschaft in den letzten Tagen in erster Linie wieder aufpäppeln, dazu ist man dem Versagen im Hinspiel intensiv auf den Grund gegangen. „Dienstag wollen wir unser wahres Gesicht zeigen, müssen von der ersten Minute an Gas geben und die passende Antwort auf das 0:5 geben. Im Rückspiel muss einfach ein Sieg her“, fordert Säumel.