Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sturm braucht Wunder

„Müssen passende Antwort auf das 0:5 geben!“

Steiermark
25.08.2025 07:00
Nach dem Rückspiel soll es bei Böving, Karic und Co. keine hängenden Köpfe geben.
Nach dem Rückspiel soll es bei Böving, Karic und Co. keine hängenden Köpfe geben.(Bild: Pail Sepp)

Die Grazer brauchen im Play-off-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21) gegen Bodö/Glimt ein Fußball-Wunder! Trainer Säumel & Co. haben die Flinte nach dem 0:5 noch nicht ganz ins Korn geworfen. „Eine schnelle Führung wäre natürlich ideal. Im Fußball ist schon viel passiert“, so der Sturm-Coach.

0 Kommentare

„Diese Niederlage hat etwas mit uns gemacht. Wir sind mit hohen Erwartungen nach Norwegen gereist, wollten uns eine gute Ausgangslage verschaffen. Wohl wissend, dass dort ein sehr starker Gegner auf uns wartet“, sagt Jürgen Säumel. Doch der Schuss ging nach hinten los. Bodö/Glimt war in allen Belangen überlegen. Jetzt kann nur mehr ein Fußball-Wunder Sturm im Play-off-Rückspiel der Champions League in die Ligaphase bringen.

Der Sturm-Trainer und sein Betreuerstab mussten nach der deftigen Pleite gegen die Wikinger die Mannschaft in den letzten Tagen in erster Linie wieder aufpäppeln, dazu ist man dem Versagen im Hinspiel intensiv auf den Grund gegangen. „Dienstag wollen wir unser wahres Gesicht zeigen, müssen von der ersten Minute an Gas geben und die passende Antwort auf das 0:5 geben. Im Rückspiel muss einfach ein Sieg her“, fordert Säumel.

Vom neuerlichen Einzug in die Königsklasse fantasiert bei den Schwarzen selbstredend keiner. Ein 0:5 wurde im Europacup noch nie umgedreht. Aber Sturm will alles versuchen, um das Unmögliche möglich zu machen.

„Kann gefährlich sein“
„Wir wissen alle, dass unsere Chancen nur mehr sehr gering sind und vieles zusammenlaufen müsste, um Bodö/Glimt noch die Suppe versalzen zu können. Eine schnelle Führung wäre natürlich ideal. Im Fußball ist schon viel passiert“, hat Säumel die Flinte noch nicht komplett ins Korn geworfen.

Max Johnston hat Sonntag noch bei Sturm trainiert.
Max Johnston hat Sonntag noch bei Sturm trainiert.(Bild: Pail Sepp)

Ob Max Johnston morgen gegen die Norweger noch auflaufen wird, ist offen. Der 21-jährige Schotte soll ja unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Zweitligaklub Derby County stehen. Sonntag hat der Rechtsverteidiger aber noch bei Sturm mittrainiert.

Lesen Sie auch:
Max Johnston (li.) wird Sturm verlassen. Der Schotte steht vor dem Wechsel zu Derby County.
Wer geht noch?
Nächster Abgang: Aderlass bei Sturm geht weiter!
24.08.2025
Krone Plus Logo
Das tut weh:
In 90 Minuten verspielte Sturm zehn Millionen!
22.08.2025

Sollte der Wechsel schnell erfolgen, müssten die jungen Arjan Malic und Kristjan Bendra (beide 19) in die Presche bringen. Die Norweger nehmen das Rückspiel nicht auf die leichte Schulter. „Sturm hat nichts zu verlieren und das kann gefährlich sein. Wir müssen defensiv gut stehen, Sturm hat eine gute Mannschaft“, betont Odin Bjørtuft. 

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
133.118 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
90.303 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
83.717 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2286 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1107 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
982 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf