Zeitreise mit Navi aus vergangenen Jahrhunderten

Das Land Tirol stellt historische Karten online bereit. Das älteste Exemplar ist dabei weit über 900 Jahre alt. Auch ein Vergleich zwischen einst und jetzt ist dabei möglich.
Wie sah Tirol einst aus? Welche historischen Gebäude gibt es noch? Wie verliefen Landesgrenzen?
Fragen wie diese werden beim Blick auf die vom Land eingerichtete Online-Anwendung „Historische Karten Tirol“ beantwortet. Mehr als 500 Karten – die älteste aus dem Jahr 1200 – bieten die Möglichkeit einer Zeitreise mit dem Navi vergangener Jahrhunderte. Viele der Karten sind georeferenziert: Das bedeutet, dass ihnen Koordinaten zugewiesen wurden, was einen Vergleich mit aktuellen Karten oder Orthofotos ermöglicht.
Die Karten wurden heuer neu aufbereitet und die Anwendung um neue Funktionen erweitert. Eine davon macht es möglich, gewünschte Jahreszahlen auszuwählen oder bestimmte Zeiträume einzugrenzen, um genau aus einer bestimmten Geschichtsphase alte Karten anzuzeigen – etwa aus der Zeit des berühmten „Bauernkartografen“ Peter Anich (1723-1766).
Die historischen Karten Tirol sind online abrufbar. Den Link dazu gibt es hier.
