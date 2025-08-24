Zeitreise mit Navi aus vergangenen Jahrhunderten

Fragen wie diese werden beim Blick auf die vom Land eingerichtete Online-Anwendung „Historische Karten Tirol“ beantwortet. Mehr als 500 Karten – die älteste aus dem Jahr 1200 – bieten die Möglichkeit einer Zeitreise mit dem Navi vergangener Jahrhunderte. Viele der Karten sind georeferenziert: Das bedeutet, dass ihnen Koordinaten zugewiesen wurden, was einen Vergleich mit aktuellen Karten oder Orthofotos ermöglicht.