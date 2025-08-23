Vorteilswelt
Durch Luft geflogen

Senior (88) räumte mit Auto Rennradler (31) ab

Tirol
23.08.2025 19:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der Rumer Straße in Innsbruck! Dort übersah ein Senior (88) mit seinem Pkw einen deutschen Rennradfahrer. Dieser wurde durch die Luft geschleudert und verletzte sich erheblich.

Der 88-jährige Einheimische war mit seinem Fahrzeug im Exerzierweg unterwegs. Gegen 19.20 Uhr wollte er an der Kreuzung zur Rumer Straße nach links einbiegen. Am Beifahrersitz befand sich seine Gattin.

Zeitgleich fuhr auch ein 31-jähriger Deutscher mit seinem Rennrad auf der Rumer Straße. Der Senior hielt zwar beim „Vorrang geben“-Schild an, dürfte beim Einbiegen danach jedoch den Radfahrer übersehen haben.

Radfahrer flog durch Luft und landete auf der Straße
Dieser konnte nicht mehr reagieren und prallte gegen das Auto. Der Deutsche wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes durch die Luft geschleudert und schlug auf der Fahrbahn wieder auf. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. Der Senior und seine Frau blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
