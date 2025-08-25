Nachhilfe-Boom: Im Sommer lernt es sich leichter

95-prozentige Erfolgsquote nach Intensivkurs

Die Nachfrage nach den LernQuadrat-Sommerkursen startet aber schon viel früher: „Mitte Mai und im Laufe des Junis. Da wissen Eltern und Schüler schon, ob es sich noch auf eine positive Note im Zeugnis ausgeht oder nicht. Ab dann starten die Anmeldungen zu unseren Sommer-Intensivkursen“, erklärt Schmidt. Diese Kurse sind wochenweise buchbar und bieten jedem Schüler eine individuelle Betreuung. Jede Kurswoche wird dann mit einer „Probe-Schularbeit“ beendet, damit die Kinder ihren Lernfortschritt sehen können. In der Steiermark wurden in den LernQuadrat-Instituten dieses Jahr vor allem Mathematik-Kurse gebucht. Hervorsticht allerdings Liezen: „Der Standort gibt heuer Englisch als sehr häufig gebuchtes Fach an.“ In Graz kostet eine Intensivkurs-Woche rund 297 Euro und besteht aus 15 Unterrichtseinheiten. In Leoben und Kapfenberg sind die Kurse mit 236 Euro etwas günstiger.