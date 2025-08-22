Fontaines D.C.: Ein Hype mit bitterem Beigeschmack

Der Punk ist ja immer von einer gewissen Geste der Provokation getragen. Und so muss man beim Konzert der aktuellen Post-Punk-Hypeband Fontaines D.C. in Graz so manche Provokation ertragen. Die inflationären „Free Palestine“-Appelle von der Bühne etwa beginnen schon bei der (echt guten) Vorband Sprints und ziehen sich auch beim Hauptact durch – als ob solch einfache Parolen einen der komplexesten politischen Konflikte der letzten Jahrzehnte lösen könnten. Und auch der Sound in der Freiluftarena hinter der Stadthalle darf als Provokation verstanden werden. Dass Fontaines D.C. mitunter ein halbes Dutzend Gitarren im Einsatz hat, macht es wohl nicht einfacher, die richtige Abstimmung zu finden.