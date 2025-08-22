Nach Auffahrunfall liegt Familie im Krankenhaus

Straße eine Stunde komplett gesperrt

Folglich fuhr er auf den Pkw einer Deutschen (50) auf. „Dieser Pkw wurde dabei auf den vorderen und dieser wiederum auf den nächsten Pkw aufgeschoben.“ Die 50-Jährige, ihr Mann (57) und ihre beiden Kinder (11 und 14) wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht.