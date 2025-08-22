Nach Auffahrunfall liegt Familie im Krankenhaus

Vier beschädigte Autos und vier verletzte Personen. So lautet die Bilanz nach einem Crash im Tiroler Unterland am Donnerstag. Ein einheimischer Pkw-Lenker (51) hatte einen Auffahrunfall verursacht.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 14 Uhr. Der 51-Jährige fuhr mit dem Pkw in St. Johann auf der Loferer Straße von Kitzbühel kommend in Richtung Kirchdorf. „Dabei bemerkte er zu spät, dass vor ihm Fahrzeuge angehalten hatten“, heißt es von der Polizei.
Dieser Pkw wurde dabei auf den vorderen und dieser wiederum auf den nächsten Pkw aufgeschoben.
Folglich fuhr er auf den Pkw einer Deutschen (50) auf. „Dieser Pkw wurde dabei auf den vorderen und dieser wiederum auf den nächsten Pkw aufgeschoben.“ Die 50-Jährige, ihr Mann (57) und ihre beiden Kinder (11 und 14) wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Straße musste für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.
