Kamikaze-Fahrt mit dem Auto endete im Krankenhaus

Crash setzte Kamikaze-Fahrt ein Ende

Schlussendlich geriet der 26-Jährige rund 100 Meter vor der Mautstelle St. Jakob auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 46-jährigen Deutschen. In dessen Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Personen im Alter von 43 und acht Jahren. Bei der Kollision wurde der 26-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Heli ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Alle anderen Unfallbeteiligten sowie die 39-Jährige wurden indes leicht verletzt.