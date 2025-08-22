Vorteilswelt
Mit der „Krone“: Vereinsfest für eine Gemeinde

Niederösterreich
22.08.2025 05:45
Ein ganzer Ort feiert – das „Herzensmensch-Vereinsfest“ in Viehdorf im Bezirk Amstetten.
Ein ganzer Ort feiert – das „Herzensmensch-Vereinsfest“ in Viehdorf im Bezirk Amstetten.(Bild: Molnar Attila)

Gemeinden sind die Keimzellen für soziales Leben, Freiwilligkeit und gute Vereinsarbeit. Das soll auch einmal vor den Vorhang! Die Suche nach der vereinsfreundlichsten Kommune hat wieder begonnen.

0 Kommentare

Vereinsleben und Freiwilligenarbeit sind die Motoren der Gemeinschaft – und deshalb tief in den Gemeinden verankert. Sie sind sinn- und identitätsstiftend, vermitteln Zusammengehörigkeit, geben Sicherheit und Vertrautheit

Gemeinsam Gemeinde und Vereine feiern
Genau deshalb holen die „Krone“ und das Freiwilligencenter NÖ einmal im Jahr die „vereinsfreundlichste Gemeinde“ vor den Vorhang – also jenen Ort, der sich besonders für das Vereinsleben einsetzt. Die Siegerkommune wird mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet.

Die „Krone“ stellt dann vor Ort Bühne, Technik und ein attraktives Musikprogramm für ein Fest zur Verfügung. Erst vergangenen Sonntag wurde in Viehdorf, das im Vorjahr den begehrten Titel holte, das Herzensmensch-Fest gefeiert. Die mehr als 800 Besucherinnen und Besucher waren begeistert.

Fragebogen in den Gemeindestuben
Nun sind Fragebogen an alle Gemeinden im Land unterwegs – das spannende Rennen um die Auszeichnung geht mit einem Voting im Herbst weiter.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
