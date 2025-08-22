Mit der „Krone“: Vereinsfest für eine Gemeinde

Die „Krone“ stellt dann vor Ort Bühne, Technik und ein attraktives Musikprogramm für ein Fest zur Verfügung. Erst vergangenen Sonntag wurde in Viehdorf, das im Vorjahr den begehrten Titel holte, das Herzensmensch-Fest gefeiert. Die mehr als 800 Besucherinnen und Besucher waren begeistert.