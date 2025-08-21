Fünf aufwühlende Abende im Zeichen der Freiheit

In den folgenden Tagen und Wochen stellen wir Ihnen das Programm mit Schwerpunkten vor, um den wohldurchdachten Zusammenstellungen das ihnen zustehende Gewicht zu verleihen. Heute widmen wir uns dem Konzert Nummer zwei, das unter dem Titel „Ausgegrenzt“ am 4. September nicht nur ein Reihe außerordentlicher Musikstücke vereint, sondern auch aufregende Namen der Klassikszene.