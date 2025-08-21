Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arsonore Graz

Fünf aufwühlende Abende im Zeichen der Freiheit

Steiermark
21.08.2025 11:00
Arsonore-Intendant Markus Schirmer greift auch selbst in die Tasten.
Arsonore-Intendant Markus Schirmer greift auch selbst in die Tasten.(Bild: Christian Jungwirth)

Der Freiheit widmet der Grazer Starpianist Markus Schirmer sein Festival Arsonore, das heuer von 3. bis 7. September ausnahmsweise im Grazer Minoritensaal und in der Oper über die Bühne geht. Schließlich ist der Stammort, der Planetensaal im Schloss Eggenberg, durch die Steiermark Schau besetzt.

0 Kommentare

Es ist wieder ein Gipfeltreffen der Vollblutmusiker, das Markus Schirmer für sein Arsonore-Festival zusammengestellt hat. Und wie immer setzt der Grazer Pianist auf eine spannende Mischung aus bekannten und arrivierten Künstlern sowie aufstrebenden Talenten. Ein Mix, der sich über die Jahre bewährt hat und beim Publikum auf viel Gegenliebe stößt.

In den folgenden Tagen und Wochen stellen wir Ihnen das Programm mit Schwerpunkten vor, um den wohldurchdachten Zusammenstellungen das ihnen zustehende Gewicht zu verleihen. Heute widmen wir uns dem Konzert Nummer zwei, das unter dem Titel „Ausgegrenzt“ am 4. September nicht nur ein Reihe außerordentlicher Musikstücke vereint, sondern auch aufregende Namen der Klassikszene.

Ein Abend im Zeichen der Ausgegrenzten
Lieder von Gustav Mahler und Franz Schubert, die sich mit der wohl nie erreichten oder teuer bezahlten größtmöglichen Freiheit befassen, sind bei Christina Landshamer in den besten Händen. Dem Schmerz und der Schönheit verleiht die Weltklasse-Sopranistin ebenso Ausdruck wie dem Sarkasmus und der bitteren Ironie, mit denen die Komponisten dem Freiheitsideal beikommen wollten.

Sopranistin Christina Landshamer singt Lieder von Schubert und Mahler.
Sopranistin Christina Landshamer singt Lieder von Schubert und Mahler.(Bild: Marco Borggreve)

Begleitet wird die Sängerin vor einer Schar ausgesuchter Musiker, allen voran Geiger Dalibor Karvay, Konzertmeister der Wiener Symphoniker. Dazu kommen noch Benedict Mitterbauer an der Bratsche und Cellist Johannes Krebs sowie an der zweiten Geige Leonhard Baumgartner, Absolvent der Grazer Kunstuni und Gewinner des Eurovisions-Musikwettbewerbs 2024, sowie Timofey Dolya am Klavier, der ebenfalls in Graz studiert hat.

Dalibor Karvay wird das Publikum im Minoritensaal wieder begeistern.
Dalibor Karvay wird das Publikum im Minoritensaal wieder begeistern.(Bild: Lukas Beck)

Unentwegtes Streben nach Freiheit
Letzterer befindet sich in bester Gesellschaft, auch Inji Hasanli und Markus Schirmer greifen an diesem Abend in die Tasten, stehen doch auch Dmitri Schostakowitschs „Romanzen-Suite“, op. 127 und George Enescus Klavierquintett in D-Dur auf dem Programm. Und auch Mozarts Duo für Violine & Viola Nr. 1 in G-Dur, KV 423 wird zu hören sein – ein weiterer Beleg für das unentwegte Streben der Komponisten nach grenzenloser Freiheit.

Arsonore, das internationale Musikfest der Überraschungen, geht – präsentiert von der „Kronen Zeitung“ – von 3. bis 7. September im Minoritensaal und in der Oper Graz über die Bühne. Alle Informationen und Karten erhält man unter www.arsonore.at.

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
212.902 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
204.596 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
196.436 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1025 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
„Gut, dass die SPÖ wieder in der Regierung ist“
896 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf