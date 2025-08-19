Vier junge Verletzte bei spektakulärem Überschlag

Fataler Unfall im Tiroler Unterland: Bei einem Fahrzeugüberschlag in Kramsach sind am Montagabend vier Insassen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren verletzt worden. Der Lenker (18) hatte die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Pkw geriet auf einen Hang und hob dort regelrecht ab.
Gegen 21.30 Uhr ereignete sich am Montagabend der spektakuläre Unfall auf der Unterinntalstraße. Der 18-jährige Deutsche war mit seinem Pkw von Breitenbach kommend in Richtung Kramsach unterwegs. Mit an Bord waren zwei junge Frauen (16 und 19 Jahre) und ein 23-Jähriger – alle Einheimische.
Das Fahrzeug überschlug sich und rutschte dann zunächst einige Meter auf dem Dach weiter, ehe es mit abgerissener Achse auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam.
Die Polizei
Über Gehsteig auf Hang geraten
Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle. „Im Bereich einer Linkskurve kurz vor dem Reintalersee geriet der 18-Jährige über den Gehsteig auf einen angrenzenden Hang. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und rutschte dann zunächst einige Meter auf dem Dach weiter, ehe es mit abgerissener Achse auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang.
Alle vier Insassen erlitten Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Straße eineinhalb Stunden gesperrt
Die L211 Unterinntalstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten circa eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
