Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autoachse abgerissen

Vier junge Verletzte bei spektakulärem Überschlag

Tirol
19.08.2025 13:01
Am Dach liegend kam das Auto auf der Straße zum Stillstand.
Am Dach liegend kam das Auto auf der Straße zum Stillstand.(Bild: ZOOM Tirol)

Fataler Unfall im Tiroler Unterland: Bei einem Fahrzeugüberschlag in Kramsach sind am Montagabend vier Insassen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren verletzt worden. Der Lenker (18) hatte die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Pkw geriet auf einen Hang und hob dort regelrecht ab.

0 Kommentare

Gegen 21.30 Uhr ereignete sich am Montagabend der spektakuläre Unfall auf der Unterinntalstraße. Der 18-jährige Deutsche war mit seinem Pkw von Breitenbach kommend in Richtung Kramsach unterwegs. Mit an Bord waren zwei junge Frauen (16 und 19 Jahre) und ein 23-Jähriger – alle Einheimische.

Zitat Icon

Das Fahrzeug überschlug sich und rutschte dann zunächst einige Meter auf dem Dach weiter, ehe es mit abgerissener Achse auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam.

Die Polizei

Über Gehsteig auf Hang geraten
Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle. „Im Bereich einer Linkskurve kurz vor dem Reintalersee geriet der 18-Jährige über den Gehsteig auf einen angrenzenden Hang. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und rutschte dann zunächst einige Meter auf dem Dach weiter, ehe es mit abgerissener Achse auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang.

Das demolierte Unfallfahrzeug.
Das demolierte Unfallfahrzeug.(Bild: ZOOM Tirol)

Alle vier Insassen erlitten Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Straße eineinhalb Stunden gesperrt
Die L211 Unterinntalstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten circa eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
197.520 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
159.463 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
142.963 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3066 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2003 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf