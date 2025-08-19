Vier junge Verletzte bei spektakulärem Überschlag

Über Gehsteig auf Hang geraten

Plötzlich verlor der Lenker die Kontrolle. „Im Bereich einer Linkskurve kurz vor dem Reintalersee geriet der 18-Jährige über den Gehsteig auf einen angrenzenden Hang. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und rutschte dann zunächst einige Meter auf dem Dach weiter, ehe es mit abgerissener Achse auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang.