Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Foto-Wettbewerb

Kleine Naturschätze aus dem Wienerwald ganz groß

Niederösterreich
20.08.2025 12:00
Mit der Kamera auf Motiv-Jagd im Wienerwald. Die besten Fotos sehen Sie hier.
Mit der Kamera auf Motiv-Jagd im Wienerwald. Die besten Fotos sehen Sie hier.(Bild: Krone KREATIV/Martin A. Jöchl Gabriele Moser)

Die wahre Schönheit offenbart sich ja oftmals erst im Detail. So ist das mitunter auch im Wienerwald. Dort gab es anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums der Anerkennung als Biosphärenpark einen Foto-Wettbewerb, die kleinen Naturschätze sichtbar zu machen. Hier sind die Siegerbilder.

0 Kommentare

Keine leichte Aufgabe für die Juroren! Mehr als 300 Teilnehmer machten sich beim Foto-Wettbewerb des Biosphärenparks im Wienerwald auf die Jagd, um „Naturschätze im Detail“ mit der Kamera einzufangen. Auf den eingereichten Bildern traf eine Fachjury – unter anderem mit den beiden Profi-Fotografen Norbert Novak und Sebastian Freiler – eine Vorauswahl von zehn Fotos für das Publikumsvoting.

3. Platz „Baumspiegelungen“ von Romana Grass.
3. Platz „Baumspiegelungen“ von Romana Grass.(Bild: Romana Grass)
2. Platz: „Schlupfwespe“ von Sylvia Wanzenböck.
2. Platz: „Schlupfwespe“ von Sylvia Wanzenböck.(Bild: Sylvia Wanzenböck)
1. Platz: „Biene auf Marillenblüte“ von Thomas Wagner.
1. Platz: „Biene auf Marillenblüte“ von Thomas Wagner.(Bild: Thomas Wagner)

Publikum kürte Sieger
Dort erhielt das Motiv „Biene auf Marillenblüte“ von Thomas Wagner aus Baden die meisten Stimmen. Den zweiten Platz belegte die Aufnahme einer Schlupfwespe von Sylvia Wanzenböck aus Wien. An die dritte Stelle wurde vom Publikum das Bild „Baumspiegelungen“ der Wienerin Romana Grass gereiht.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
206.715 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
186.921 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
171.631 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3113 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1398 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Ukraine-Gipfel: Experte warnt vor fatalem Deal
1206 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf