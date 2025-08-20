Kleine Naturschätze aus dem Wienerwald ganz groß

Keine leichte Aufgabe für die Juroren! Mehr als 300 Teilnehmer machten sich beim Foto-Wettbewerb des Biosphärenparks im Wienerwald auf die Jagd, um „Naturschätze im Detail“ mit der Kamera einzufangen. Auf den eingereichten Bildern traf eine Fachjury – unter anderem mit den beiden Profi-Fotografen Norbert Novak und Sebastian Freiler – eine Vorauswahl von zehn Fotos für das Publikumsvoting.