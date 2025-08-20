Kleine Naturschätze aus dem Wienerwald ganz groß

Die wahre Schönheit offenbart sich ja oftmals erst im Detail. So ist das mitunter auch im Wienerwald. Dort gab es anlässlich des 20-Jahre-Jubiläums der Anerkennung als Biosphärenpark einen Foto-Wettbewerb, die kleinen Naturschätze sichtbar zu machen. Hier sind die Siegerbilder.
Keine leichte Aufgabe für die Juroren! Mehr als 300 Teilnehmer machten sich beim Foto-Wettbewerb des Biosphärenparks im Wienerwald auf die Jagd, um „Naturschätze im Detail“ mit der Kamera einzufangen. Auf den eingereichten Bildern traf eine Fachjury – unter anderem mit den beiden Profi-Fotografen Norbert Novak und Sebastian Freiler – eine Vorauswahl von zehn Fotos für das Publikumsvoting.
Publikum kürte Sieger
Dort erhielt das Motiv „Biene auf Marillenblüte“ von Thomas Wagner aus Baden die meisten Stimmen. Den zweiten Platz belegte die Aufnahme einer Schlupfwespe von Sylvia Wanzenböck aus Wien. An die dritte Stelle wurde vom Publikum das Bild „Baumspiegelungen“ der Wienerin Romana Grass gereiht.
