Brand in Andachtsraum von großem Reha-Zentrum

Das hätte böse enden können. Im Rehabilitationszentrum Bad Häring in Tirol brach Sonntag am späten Nachmittag im Andachtsraum ein Brand aus. Angestellte verhinderten Schlimmeres. Die Ursache des Feuers gibt einige Rätsel auf.
Wie die Polizei berichtet, hatte es gegen 17 Uhr im Bereich einer auf dem Altar abgestellten LED-Kerze zu brennen begonnen. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde diese Kerze, die auf einer Decke stand, von einer unbekannten Person mit einem Feuerzeug entzündet, wodurch der Altar in Brand geriet“, schildert die Exekutive den Hergang. War es eine fatale Verwechslung oder etwa sogar ein bewusster Akt? Diese Frage gilt es zu klären. Weitere Erhebungen sind laut Polizei im Gang.
Mitarbeiter rückten mit Feuerlöscher aus
Mitarbeiter des Reha-Zentrums, das Platz für mehr als 100 Patienten bietet, reagierten nach dem Auslösen des Brandmelders auf jeden Fall blitzschnell und verhinderten Schlimmeres. Sie konnten den Brand mithilfe zweier Feuerlöscher relativ rasch eindämmen. Die alarmierte Feuerwehr belüftete den Raum. Der entstandene Schaden ist vergleichsweise gering. „Es wurden keine Personen verletzt“, berichtet die Polizei.
