Brand in Andachtsraum von großem Reha-Zentrum

Wie die Polizei berichtet, hatte es gegen 17 Uhr im Bereich einer auf dem Altar abgestellten LED-Kerze zu brennen begonnen. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde diese Kerze, die auf einer Decke stand, von einer unbekannten Person mit einem Feuerzeug entzündet, wodurch der Altar in Brand geriet“, schildert die Exekutive den Hergang. War es eine fatale Verwechslung oder etwa sogar ein bewusster Akt? Diese Frage gilt es zu klären. Weitere Erhebungen sind laut Polizei im Gang.