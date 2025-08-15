Selbst der Stadtchef war überrascht vom Rücktritt

Wenige Monate vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten kam die Entscheidung von SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig, die Polit-Bühne zu verlassen, wie berichtet, unerwartet. Selbst für Stadtchef Matthias Stadler. „Die Nachricht hat mich ebenso überrascht wie viele andere“, so Stadler. Der Bürgermeister betont, die Entscheidung, die ihm Ludwig auch persönlich mitgeteilt und aus familiären Gründen getroffen hatte, zu respektieren. „Ich danke ihm für seinen Einsatz“, so Stadler.