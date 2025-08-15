Selbst der Stadtchef war überrascht vom Rücktritt

Selbst Bürgermeister Matthias Stadler war überrascht, als er vom Rückzug des St. Pöltner SPÖ-Vize Harald Ludwig erfahren hat. Nun geht es innerhalb der Partei darum, die Lücke bis zur Gemeinderatswahl zu schließen.
Wenige Monate vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten kam die Entscheidung von SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig, die Polit-Bühne zu verlassen, wie berichtet, unerwartet. Selbst für Stadtchef Matthias Stadler. „Die Nachricht hat mich ebenso überrascht wie viele andere“, so Stadler. Der Bürgermeister betont, die Entscheidung, die ihm Ludwig auch persönlich mitgeteilt und aus familiären Gründen getroffen hatte, zu respektieren. „Ich danke ihm für seinen Einsatz“, so Stadler.
Für die Partei bedeute der Schritt „eine Möglichkeit, unseren begonnenen Erneuerungsprozess entschlossen weiterzuführen“. In den kommenden Wochen werden die notwendigen Parteigremien einberufen.
