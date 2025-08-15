Gelebte Tradition am Hohen Frauentag im Land Tirol

In der Diözese Innsbruck feiern insgesamt 25 Pfarrkirchen sowie zwei Exposituren mit besonderem Bezug zur Gottesmutter ihr Patrozinium – häufig mit Prozessionen und Pfarrfesten. „Die Kräuterweihe ist dabei oft ein zentrales Element“, erklärt Drexler. Streng genommen handle es sich dabei um eine Segnung: „Der Begriff Weihe hat sich aber umgangssprachlich dafür eingebürgert“, klärt sie auf. Gläubige bringen Kräuterbuschen mit zumeist mindestens sieben Pflanzen – etwa Rosmarin, Salbei, Wermut, Minze, Arnika, Kamille und Thymian – zur Segnung. Die Zahl Sieben steht dabei symbolisch für die Schöpfungstage.