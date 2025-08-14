Wenn auch Meister Lampe im Sommer der Durst quält

Tümpel, Teiche und Tränken

Im Kampf gegen das „glühende“ Tierleid arbeiten Waidfrauen und -männer im weiten Land schon seit langem mit den jeweiligen Bauern in den einzelnen Revieren zusammen. So wurden beispielsweise schon Hunderte Tümpel, Teiche und andere Tränken angelegt. Für die grüne Zunft fast schon eine ökologische Selbstverständlichkeit: Die Wasserstellen ständig gefüllt zu halten, um für Hase, Rebhuhn und Fasan die lebensnotwendige Flüssigkeitszufuhr zu sichern. Metzker schmunzelnd: „Auch Meister Lampe hat Durst“