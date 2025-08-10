Große Pläne für den Hauptbahnhof in Innsbruck

Mit an Bord sind die ÖBB, das Land Tirol und – nach einem positiven Beschluss im Gemeinderat – die Stadt Innsbruck. Die Kosten werden derzeit mit rund 2,1 Millionen Euro beziffert. Geplant sind im Zuge dessen auch die Verbreiterung der Bahnsteige, die Verlegung der Gleise am Frachtenbahnhof, ein Interventions- und Instandhaltungszentrum für den Brenner Basistunnel sowie zeitgemäße Betriebsstätten für die ÖBB-Wartungsteams.