Archäologisches Schaufenster über antike Warenwege

Keramikfunde aus 140 Jahren

Deutlich wird das durch die archäologische Auswertung zahlreicher Keramikfunde, die tief in die Geschichte eintauchen lassen. Regionale und globale Handelsverbindungen werden damit ebenso sichtbar gemacht wie die Gewohnheiten der Bewohner. Doch es geht den beiden Kuratorinnen Eleni Schindler-Kaudelka und Barbara Porod im neuen Schaufenster „Imperium auf Achse“ nicht nur um Handelsbeziehungen, sondern auch um den Austausch von Kultur und Ideen über weite Entfernungen hinweg.