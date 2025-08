Sonne und Regen: Wetter bleibt unbeständig

Die gute Nachricht zuerst: In dieser Woche klettern die Temperaturen in der Steiermark mancherorts endlich wieder auf bis zu 30 Grad. Der Sommer ist deshalb aber leider dennoch nicht vollständig zurück.

„Der Montag bietet einen freundlichen Start in die Woche“, sagt Ubimet-Meteorologe Sebastian Koblinger. Während in der Obersteiermark noch ein paar Wolken über den Himmel ziehen, ist es vor allem im Süden sonnig und trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Montag zwischen 17 und 26 Grad.

Bereits am morgigen Dienstag kehrt aber der Regen zurück. „Tagsüber ist es noch trocken und sonnig, mittags ziehen aber aus Nordwesten Wolken herein. Am Abend kann es dann zu ersten Schauern im Ausseerland kommen“, prognostiziert Koblinger. Die Nacht auf Mittwoch wird unbeständig und regnerisch. Die Höchsttemperaturen am Dienstag werden in und um Bad Radkersburg erwartet.