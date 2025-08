Neues Werk löst Problem des „Plastikmüll-Puzzles“

KI, moderne Infrarotscanner und mehr

Hier muss schon mehr technisches Know-how her, und das wird in einem nagelneuen Werk in Sollau im Bezirk Wiener Neustadt auch kräftig eingesetzt. Im PreZero-Werk wird also die Spreu vom Weizen getrennt – und das in einer Dimension von bis zu 100.000 Tonnen pro Jahr. Die Anlage bedient sich eines KI-Systems mit samt Nahinfrarot-Technologie: Blitzschnell werden zuallererst jene Stoffe entfernt, die eine Gefahr darstellen. Etwa Plastikgegenstände wie Spielzeug, in dem oft noch eine – leicht entflammbare Lithium-Ionen-Batterie – eingebaut ist: Sowas fliegt gleich zu Beginn raus! Der Naturschutzgedanke setzt sich auch beim Standort des 44.000 Hektar-Geländes fort. Ein Schienenanschluss ist da, der reaktiviert wird, und auch den Transport der Plastikmassen optimiert.