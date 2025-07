Erstes Buch mit 92: Reime von Dorfleben bis Trump

Der gelernte Zimmermann und begnadete Herrgottsschnitzer ist ein humoriger Erzähler. „Beim Denken und Reimen den Kopf schief halten hat seinen Zweck, dann fließt das ganze Hirn in ein Eck“, beschreibt Ludwig Rendl seine Herangehensweise mit einem Augenzwinkern. Zum Niederschreiben seiner vielen Geschichten kam der viel beschäftigte Handwerker erst so richtig in seiner Pension. Seither sieht man ihn immer wieder am Küchentisch sitzen und seine Gedanken mit akkurater Handschrift in Reim oder Prosa niederschreiben – den Kopf leicht schief gehalten.