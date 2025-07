Arbeiter bricht sich bei Leitersturz Unterschenkel

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Dienstag auf einer Baustelle in Silz im Tiroler Oberland: Ein 29-jähriger Handwerker stürzte von einer Leiter und zog sich dabei einen Unterschenkelbruch zu. Sein Kollege setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde ins Spital eingeliefert.