Stadt bietet Bürgern nun gratis „Druckservice“ an

Stolz zeigt man sich in Horn über den neuen Gesundheits- und Sozialfolder, der in die zehn Kategorien Ärzte und Apotheken, Beratungsstellen, ganzheitliche Gesundheit, Kinder und Jugendliche, Notrufnummern und kostenlose Rechtsberatung, Pflege und unterstützende Hilfen, Selbsthilfegruppen, therapeutische Angebote, Unterstützung in sozialen Notlagen oder Vorsorge, gegliedert ist.