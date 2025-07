Lkw-Obergrenze von einer Million im Jahr gefordert

NEOS „kleines Anhängsel“ von Zweierkoalition

Nach einer ersten Bestandsaufnahme der neuen Bundesregierung gefragt, meinte die langjährige Parteichefin, man bekomme von der Koalition ÖVP-SPÖ-NEOS aus Landessicht eigentlich „wenig mit“. Die NEOS seien jedenfalls als „kleines Anhängsel“ einer Zweierkoalition „genau das, was wir in Tirol nie sein wollten“. Es sei jedoch noch abzuwarten, was im Bildungsbereich als Kernthema der NEOS seitens der Bundesregierung noch komme. Die zuletzt auf den Weg gebrachte Teilpension sei durchaus positiv, jedoch müsse man bisher „ungenütztes Potenzial“ aktivieren und auch für bereits in Pension befindliche Menschen Möglichkeiten zur Weiterarbeit schaffen – was für Entlastung in Bereichen mit angespannter Personalsituation wie Pflege, Kinderbetreuung oder Lehrerschaft sorgen könnte.