Tennisfans feierten zwischen Ponchos und Pfützen

So geschehen auch am Freitag ob mehrerer regenbedingter Spielunterbrechungen. Viele wanderten in dieser Zeit zu den überdachten Ständen am Gelände. Matthias Marth von der WK Tirol und Christoph Traunfellner (Raiffeisen Landesbank Tirol) fanden ihren trockenen Rückzugsort im „Krone“-Truck: „Als es zu regnen begonnen hat, haben wir gedacht, hier ist es feiner“, lachten sie. Zuvor hatten die beiden in der „Krone“ Fan Zone noch das erste Doppel des Tages verfolgt. Den Halbfinal-Triumph der Österreicher Oberleitner und Schwärzler ließen sie nun begeistert Revue passieren: „Ein Doppel ist ein ganz anderes Spiel.“