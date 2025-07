Nachbarin belauert Diebe beim Verladen von E-Bikes

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnten am Donnerstagabend in der Innsbrucker Reichenau zwei mutmaßliche Diebe überführt und schließlich festgenommen werden. Die Frau hatte die beiden Verdächtigen dabei beobachtet, wie sie E-Bikes im Wert von mehr als 10.000 Euro in ein Fahrzeug verluden. Daraufhin alarmierte sie sofort die Polizei.