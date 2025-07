3000 Parkplätze, die alles in den Schatten stellen

Schon liegt vieles im Schatten was einst in der prallen Sonne für Gluthitze sorgte. Und das ist nur der Anfang einer Öko-Revolution im klassischen Einkaufstempel. Denn 150 – mit Paneelen überdachte – weitere Abstellplätze sollen folgen. „Das ist Doppelnutzung mit ökologischem Hausverstand“, versichert Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, in seiner Funktion als Umweltlandesrat. Stolz verweist er auf mittlerweile insgesamt 3040 überdachte Auto-Stellplätze in ganz Niederösterreich – mit einer beachtlichen PV-Leistung von mehr als 10 Megawatt. Die Rechnung ist im Kampf gegen den Bodenfraß einfach und wirkungsvoll: weniger versiegelte Äcker, mehr Klimaschutz, mehr Komfort für alle. Auch SCS-Manager Zsolt Juhasz ist stolz auf die vollbrachte Umweltleistung: „Die PV-Anlage bringt Schutz, Strom und Zukunft – direkt dort, wo er gebraucht wird.“