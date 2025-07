Bursche (16) stürzt mit Moped ab – schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall am späten Sonntagnachmittag in Osttirol: Ein 16-jähriger Mopedlenker kam in Virgen von der Fahrbahn ab und stürzte über die Böschung in Richtung Isel-Flussbett. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und musste von den Einsatzkräften geborgen werden.