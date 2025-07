Kleine Sommerwunder der Sinne bei „Garten Tulln“

„Selbst die stilleren, oft übersehenen Gartenecken zeigen, wie durchdachte Pflanzenauswahl, natürliche Beschattung und Entsiegelung aktiv zur Klimaanpassung beitragen. Solche wundersamen Orte wie dieser machen deutlich, wie vielfältig nachhaltige Lösungen sein können – und wie wichtig es ist, heute zu handeln, um die beste Zukunft für unsere Kinder zu sichern“, versichert Mikl-Leitner – und bleibt dann still, als wir in den mystisch nebelverhangenen Waldgarten treten. Moos duftet. Schmetterlinge tanzen und Feen scheinen unsichtbar zu schwirren, während wir tiefer in dieses Naturparadies eintauchen.