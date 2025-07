Polizei fahndet nach geflüchtetem Motorradlenker

Gegen 13 Uhr fuhr der 38-jährige Radfahrer aus dem Bezirk Leibnitz in den Kreisverkehr beim SPAR-Markt in Kaindorf an der Sulm ein. Der Südsteirer beabsichtigte, diesen an der dritten Ausfahrt in Richtung Lebring zu verlassen. Als der 38-Jährige allerdings im Kreisverkehr von einem nachkommenden Motorradlenker überholt wurde, kam es zu einer Kollision der beiden einspurigen Fahrzeuge.