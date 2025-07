Unfallserie mit Motorrädern: Heli im Dauereinsatz

Die Serie an Motorradunfällen in der Steiermark reißt nicht ab. Am Samstagvormittag kam es zu einem tödlichen Unglück in Turnau, aber auch in Pöls-Oberkurzheim, Köflach und Neuberg an der Mürz kamen Biker zu Sturz. Die Rettungshubschrauber waren im Dauereinsatz.