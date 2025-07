Bauherr stürzte bei Arbeiten an seinem Haus ab

Polier konnte sich an Schlauch festhalten

Plötzlich brach die Schalung aus der Verankerung und die beiden Arbeiter stürzten vom Gerüst. Der Polier konnte sich noch am Schlauch einer Betonpumpe festhalten und einen Absturz verhindern. Dem Bauherrn gelang das nicht. Er stürzte auf die Bewährungseisen auf der Innenseite der Schalung ab und zog sich erhebliche Verletzungen an einem Oberschenkel zu.