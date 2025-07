Wenn der Rasenmäher blökt und meckert

Derzeit sind zwölf Ziegen und sechs Schafe als „Ökorasenmäher“ im Einsatz. Das Projekt ist so erfolgreich, dass es demnächst sogar „expandiert“. „Bald werden vielleicht auch am Sau- und am Ganabach Ziegen grasen“, so Kernbeis. Und in Nachbargemeinden wie Gloggnitz oder Natschbach gibt es bereits Nachahmer bzw. Interesse an der umweltfreundlichen Aktion.