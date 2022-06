Mit Ziegen und Schafen gegen „falsches Grün“

„Von Geburt an an die Menschen gewöhnt“

Begonnen hat alles mit der Einreichung dieses Vorzeigeprojektes beim Kärntner Award für Biodiversität. „Hier haben wir 5000 Euro gewonnen“, so Kernbeis. Das Geld wurde sofort investiert – in einen elektrischen Weidezaun, der alle drei Wochen samt den Tieren versetzt wird, in einen Unterstand für die Tiere und in die Tiere selbst. Diese stammen von einem Bauern aus der Nachbarschaft und wurden alle mit der Flasche aufgezogen. „Somit sind sie von Geburt an an die Menschen gewöhnt“, erklärt Kernbeis.