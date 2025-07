Wolf im vorderen Ötztal von Jägern geschossen

Weiterer Wolf in Osttirol im Visier

In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) wurde am Dienstag ein totes Pferd aufgefunden. Nach Begutachtung durch die örtlich zuständige Amtstierärztin besteht der Verdacht auf die Beteiligung eines Wolfes. Die Tiroler Landesregierung erließ umgehend eine Abschussverordnung für den Schadwolf. Sie gilt für die Dauer von acht Wochen im Umkreis von zehn Kilometern. Die zuständige Jägerschaft wurde informiert. Damit sind in Osttirol aktuell drei Abschussverordnungen aufrecht.