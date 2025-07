Benefizkonzert am Hoadl: „Wir sind überwältigt!“

„Da fehlen mir die Worte“

Und Hengl kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Wenn ich dann noch daran denke, mit wie viel Herz Alexander und seine Freunde und die Mountain Monkeys nicht nur auf ihre Gage, sondern sogar auf jegliche Spesen verzichtet haben, dann fehlen mir wirklich die Worte. Auch die Stimmung, die Location, die Menschen – alles war so stimmig, so berührend, so voller Liebe.“